Зберете з одного куща 10 кілограмів малини: обріжте їх, щоб вони гнулись від ягід

Правильний догляд за малиною може принести дачникам набагато більше ягід. Все, що потрібно зробити – вчасно обрізати кущі. Цікаво й те, що робити цю процедуру потрібно не восени, а вже влітку.

Кожен садівник знає, що обрізка впливає на плодоношення малини, пише 24 Канал з посиланням на "Добрі новини". Найкраще братися до справи одразу після збору урожаю. Завдяки обрізці наступного сезону ягід можна зібрати на 40% більше.

Читайте також Ніколи не садіть біля кавуна ці 2 рослини: урожаю не дочекаєтеся

Крім кількості малини, більшими стануть й самі ягоди. Пагони ламатися не будуть, оскільки зайві будуть обрізаними, а залишені гілки стануть міцнішими.

Як правильно обрізати малину

Обрізку малини потрібно проводити правильно. Видаляти треба ті гілки, які вже повністю вродили. Вони сухі, темні та мають невеликі тріщини. Обрізати їх треба під самий корінь так, щоб не залишилося пеньків. Молоді пагони треба залишати не всі. Якщо вони ростуть досить густо, то їх частково теж треба обрізати.



Правила обрізки малини / Фото Pexels

Залишіть лише ті пагони, які є найсильнішими. Інше можна прибирати, щоб рослина не витрачала сили на себе, а на ягоди. Після збору урожаю треба обрізати верхівки. Це допоможе стимулювати ріст бічних пагонів, де утворюється урожай.

Прибрати з ділянки треба все старе листя. Дачники радять його подрібнити та кинути в компостну купу. Також його можна підсушити та спалити.

До слова, неправильний полив кавунів може призвести до несолодких і порожніх плодів, важливо дотримуватися правильного режиму поливу.

Обрізавши малинник, його треба підживити. Добривом може бути перегній чи зольний настій. Підживці допоможуть кущам краще підготуватися до зими. Садівники радять ще наступного сезону, в середині травня обрізати верхівки пагонів на 10 сантиметрів. Завдяки цьому з’явиться більше бічних пагонів та зростатиме врожайність.