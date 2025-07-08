Зупинити жовтіння листя троянд дуже просто: ось основні рекомендації

Навіть на найбільш стійких сортах троянд може жовтіти листя. Це може статися не восени, а навіть влітку, під час активного цвітіння. Цьому є кілька причин, тому варто їх уникнути, щоб листя знову наростило зелену масу.

Троянди є неймовірно красивими квітами, тому потребують догляду, пише 24 Канал. Вчасне виявлення проблеми дозволить врятувати кущі та продовжити їхнє пишне цвітіння до кінця літа.

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Чому жовтіє листя троянд

Нестача азоту. Найчастіше листя в кущах троянд починає жовтіти через недостатню кількість азоту. Дефіцит цього елементу призводить до бурих відростків внизу й тьмяної верхньої частини квітки. Найпростіший спосіб усунення проблеми – використання азотних добрив. Скористайтеся аміачною селітрою чи карбамідом.

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Ураження шкідниками. Листя може пожовтіти через атакування троянд шкідниками та хворобами. Найбільше висмоктують сік з листя та гілок троянд попелиця та павутинний кліщ. У такому випадку потрібно обробити троянди інсектицидами чи спеціальними засобами від грибкових захворювань.

Дефіцит калію. Трояндам необхідний калій для водного балансу. Його нестача призводить до пожовтіння та висихання листя. Забезпечення рослин калієм допоможе усунути проблему. Багатим на калій є деревний попіл. Для підживлення потрібно присипати його навколо стебел рослин у сухий день. На один кущ знадобиться 200 грамів попелу.



Поради, які допоможуть уникнути пожовтіння троянд / Фото Pexels

Захворювання хлорозом. Жовтіти листя троянд може через хворобу, яка знижує кількість хлорофілу в листі, яке призводить до порушення фотосинтезу. Через це зелений колір починає жовтіти. Причиною цієї хвороби є неправильний полив. Квіти треба поливати помірно та регулярно й не допускати застоювання води.

До слова, раніше ми розповідали, коли потрібно поливати троянди, аби втратити квіти.

Дефіцит заліза та марганцю. У різних місцях на листі можуть з’являтися жовті плями через нестачу заліза та марганцю. У такому випадку варто застосувати мікродобрива чи препарати для позакореневого підживлення.