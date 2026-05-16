Чимало дачників стикаються з проблемами під час вирощування розсади – і далеко не всі знають, як їх розв'язувати. Особливо часто доводиться мати справу з пожовтінням листя помідорів, пише Garden design.

Чому жовтішає листя на розсаді помідорів?

Основних причин може бути кілька – і почергово розберемо кожну з них, аби можна було легко усунути проблему.

Полив

Кількість води суттєво впливає на ріст помідорів, і якщо розсаду ви поливаєте не крапельно, а вручну, потрібно проявити додаткову уважність. Часто дачники, які особливо дбають про помідори, переливають їх, і через це корені починають гнити.

Але й надто маленька кількість води призводить до пожовтіння листя.

Сухе повітря

Про це багато людей навіть не замислюються – але якщо у вас вдома сухе повітря, молоде й ніжне листя розсади може підсохнути. В такому випадку вологість у приміщенні потрібно підняти – для цього можна створити на підвіконні маленьку "тепличку" з гарним освітленням, вологістю та правильною температурою.

Опалювальні прилади

Це актуально у лютому та березні, коли тільки починається посів розсади. Майже всі ставлять контейнери на підвіконня, аби дати росткам якомога більше світла. Ось тільки призводить це до того, що гаряче повітря від батареї сушить листя.

Батарею у такому випадку можна накрити екраном – листом фанери, наприклад.



Засоленість ґрунту

Якщо коріння не всмоктує воду, сіянці швидко почнуть сохнути. Часто це відбувається через засоленість ґрунту, а вона з'являється від надмірного підживлення.

Неправильне пікірування

Остання, але також поширена причина пожовтіння листя – це невдале пікірування, коли травмується коренева система розсади. А якщо поєднати це з недостатнім поливом, або ж розташуванням під прямими сонячними променями, проблема лише погіршиться.

Як доглядати за розсадою помідорів?

Вдалий врожай томатів закладається задовго до того, як ви пересадите їх у відкритий ґрунт. Спершу за помідорами потрібно правильно доглядати, поки вони ще ростуть вдома, пише Better Homes&Gardens.

Ось кілька порад, що допоможуть виростити якісну та здорову розсаду.

Проріджуйте розсаду . У випадку сіянців більше не завжди означає краще – тож якщо розсада опинилася надто близько одна до одної, кількома рослинами слід пожертвувати, інакше всі вони виростуть слабкими.

. У випадку сіянців більше не завжди означає краще – тож якщо розсада опинилася надто близько одна до одної, кількома рослинами слід пожертвувати, інакше всі вони виростуть слабкими. Додайте руху повітря . Про це дачники майже ніколи не задумуються, але невеликий вентилятор біля розсади може зробити дива – він допоможе розвинути міцніші стебла і коріння, адже імітує вітер. Окрім того, щоденна циркуляція повітря допоможе й уникнути проблем з грибком у ґрунті.

. Про це дачники майже ніколи не задумуються, але невеликий вентилятор біля розсади може зробити дива – він допоможе розвинути міцніші стебла і коріння, адже імітує вітер. Окрім того, щоденна циркуляція повітря допоможе й уникнути проблем з грибком у ґрунті. Пересаджуйте розсаду за потреби. Якщо спершу ви висадили насіння у дуже невеликі контейнери, з часом молоді рослини доведеться пересадити. Це просто необхідно для росту якісної кореневої системи.

Чим підживити помідори?

Для якісного та швидкого росту помідорам потрібне підживлення. І деякі добрива можуть не лише зміцнити рослини, але й вплинути на їхній смак. Досвідчені городники вже давно використовують суміш дріжджів та деревного попелу, аби томати виростали солодшими за мед.

Приготувати добриво дуже просто – потрібно лише змішати дріжджі з цукром та поєднати з настоєм попелу. Отриману суміш розводять з водою та використовують для поливу рослин під корінь.