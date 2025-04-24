Виростуть як на дріжджах: 5 народних рецептів для підживлення огірків
- Дачники використовують народні рецепти для підживлення огірків, такі як дріжджі, зола, хліб, курячий послід і цибулиння.
- Кожен метод має свої інструкції, наприклад, розчинення дріжджів у воді, приготування настою із золою, або замочування хліба з йодом, які допомагають покращити урожай огірків.
- Курячий послід та цибулиння також слугують добривами, які містять корисні елементи для росту рослин і можуть застосовуватись на різних етапах вегетації огірків.
Огірки потрібно вчасно підживити, щоб отримати небачений результат. Дачники люблять підживлювати овочі золою, хлібом, курячим послідом, цибулинням та різними настоями.
Вже тривалий час дачники переконані в тому, що народні рецепти з підживлення справді працюють та мають чудовий ефект, пише 24 Канал з посиланням на Ukr.Media. У матеріалі ми розповіли кілька перевірних методів, які неймовірно впливають на урожай огірків.
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Підживлення дріжджами
Дріжджі потрібно розчинити в 10 літрах води й дати настоятися 3 доби в теплому місці. Раз в день підгодівлю потрібно помішувати. Добриво варто вносити після поливу огірків. На один кущ має бути 0,5 літра підгодівлі. Проводити таку підгодівлю варто не частіше, ніж 2 – 3 рази на сезон. Щоб дріжджі спрацювали, підгодівлю треба робити тоді, коли ділянка прогріється.
Підгодівля золою
У деревній золі містяться всі корисні елементи, які необхідні для росту та формування плодів. Підгодовувати огірки можна сухою золою чи настоєм попелу. Золою посипають огірки перед поливом, а для настою треба змішати попіл з водою й дати настоятися 2 тижні. На 1 літр води має бути 3 столові ложки золи. На кущ має йти 0,5 літрів настою, а проводити таку підгодівлю можна 5 разів на сезон.
Огірки варто підживити добривами / Фото Pexels
Підгодівля хлібом
Замочіть у відрі з водою буханець хліба та залишіть на ніч. Вранці його розімніть й додайте 10 міліграмів йоду ємність. Отриману масу потрібно розвести з водою. На 1 літр добрива треба 10 літрів води. Цим засобом можна підживлювати огірки раз на 5 днів.
Підгодівля курячим послідом
Курячий послід містить залізо, мідь, сірку, марганець, цинк і кобальт. Для приготування настою, органіку треба залити з водою в пропорції 1:20 й залишити на кілька годин для помішування. Отриманий розчин треба процідити й тоді вносити 0,5 літра настою під рослину. Добриво можна застосовувати на початку вегетації, під час цвітіння та активного плодоношення.
Підживити навесні потрібно не тільки огірки – раніше ми розповідали, які добрива внести під розсаду перцю, аби збирати урожай відрами.
Підживлення лушпинням
Цибулеве лушпиння підходить для кореневого та позакореневого підживлення. У 5 літрах води потрібно розвести 20 грамів лушпиння. Суміші треба дати настоятися 4 дні, а тоді процідити. Підгодівля корисна не лише для огірків, але й для багатьох інших культур.
Грамотні підживлення обов’язково вплинуть на ріст овочів та забезпечать городників чудовим урожаєм.