Помідори виростуть вдвічі більшими: додайте в ґрунт одне добриво

Вже з квітня городники розпочинають посадку овочів, тому варто ретельно підготуватися до посадки найпопулярніших культур. Для тих, хто збирається виростити на ділянці великі помідори, радимо дізнатися один важливий секрет.

Під час росту помідори потребують особливого підживлення, пише 24 Канал з посиланням на Express. Квітень є важливим місяцем, оскільки помідори зосереджуються на вирощуванні основного стебла, яке потім дасть багато плодів.

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Чим підживити помідори для покращення плодів

Щоб стимулювати ріст стебел помідорів, варто скористатися таким добривом як кавова гуща. У ній містяться поживні речовини, які покращують здоров’я рослини. Кавова гуща допомагає зробити ґрунт помірно кислим, а земля стане в рази сприятливішою для вирощування помідорів.

А ще кавова гуща корисна тим, що здатна відштовхнути комах та слимаків, які дуже люблять помідори. Додати кавову гущу потрібно в помірній кількості, оскільки надмірне удобрення спричинить надлишок азоту, тож замість плодів будуть сильно рости листя.



Помідори чудово ростуть від кавової гущі / Фото Pexels

Чудовий результат дасть половина чи кашка використаної кавової гущі. Потрібно її посипати навколо рослини й змішати з верхнім шаром ґрунту. Після удобрення помідорів гущею, потрібно їх підлити, щоб змішати гущу з ґрунтом й підживити коріння.

До теми! Для отримання великого урожаю рекомендовано обирати гібридні сорти, які менше страждають від захворювань. Садівники кажуть, що їхня врожайність на 30% вища, ніж у сортових помідорів. Як посіяти помідори на розсаду – читайте в нашому матеріалі.

Фахівці радять вносити кавову гущу раз на місяць, оскільки добриво діє повільно й буде підживлювати помідори впродовж всього вегетаційного періоду.