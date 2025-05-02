Золото для смородини: список добрив, якими її треба підживити
- Для підживлення смородини використовуються азотовмісні, фосфорні та органічні добрива, зокрема нітроамофоска, аміачна селітра та сечовина.
- Підживлювати можна лише кущі, яким 3 роки, розводячи добрива у воді або розсипаючи їх під кущами.
- Важливо підживлювати в травні, коли добрива добре всмоктуються, та під час посухи для кращого вбирання.
Навесні кущі з ягодами потребують особливого підживлення. За зиму з ґрунту вимилося багато корисних речовин, тому для того, щоб рослини якісно росли й давали добрий урожай, треба обов’язково наситити їх добривами.
Чим більше буде поживних речовин у землі, тим краще будуть рости всі посаджені на ній рослини, пише 24 Канал. Для того, щоб смородина активно росла й родила великі ягоди, радимо скористатися кількома важливими порадами від садівників.
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Як правильно підживити смородину
Травень є теплим місяцем, тому всі добрива будуть добре всмоктуватися в кореневу систему кущів смородини. Якщо рослина ще зовсім не отримувала ніякого підживлення, тоді варто підгодувати її азотовмісними речовинами.
Добриво, яке ідеально підійде для смородини / Фото Pexels
Після того, як почнуться зав’язуватися бутони, можна проводити інше підживлення. У період посухи кузі можна підлити, щоб добрива краще всмокталися. Втім, запам’ятайте одне правило – підживлювати можна лише ті кущі смородини, яким 3 роки. Молоді саджанці не варто чіпати перші роки.
Чим підживити смородину
Для отримання хорошого добрива, для смородини підходять мінеральні та органічні добрива. Спочатку треба скористатися мінеральним добривом з азотом. Після цього дачники використовують фосфорні й органічні добавки.
Нітроамофоска корисна тим, що насичує кущі всіма необхідними речовинами. На один кущ достатньо буде 10 грамів. Добриво є сухим, тож нічим його розводити не потрібно, лише рівномірно розсипати під кущами.
До речі, раніше ми вже ділилися порадами щодо того, що робити, якщо перець припинив рости після висадки у ґрунт.
Також підживити смородину можна аміачною селітрою чи сечовиною. Розводити засіб потрібно так – одна столова ложка речовини на один літр води. Все добре розмішайте й підливайте кущі.
Дотримуючись цих простих порад, кущі смородини вразять вас врожайністю, розміром та смаком ягід вже через кілька місяців.