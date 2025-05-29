Результат перевершить всі очікування: чим підживити виноград у червні
- Для підживлення винограду в червні рекомендується використовувати розчин з аміачної селітри та калійно-магнієвого добрива для покращення росту та імунітету рослини.
- Обприскування винограду найкраще проводити у вечірній час, щоб уникнути опіків на листі та забезпечити ефективне засвоєння добрив.
Кожен садівник хоче виростити великий урожай овочів чи ягід. Щоб грона винограду були великими, їх треба вчасно підживити перед цвітінням. Якщо не удобрити кущі, то лоза виснажиться, а це позначиться на родючості.
Виноград без добрив дає менше ягід, які стають з часом дрібними, а згодом й зовсім знижується урожайність, пише 24 Канал з посиланням на Daily News.
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Чим обробити виноград у червні
Обприскування чудово стимулює більшу кількість зав’язі, а це впливає на кількість та якість ягід. Дачники рекомендують один метод, який є особливо корисним в тих випадках, коли виноград кілька сезонів не отримував повноцінного живлення.
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Щоб приготувати підживку для винограду, потрібно скористатися кількома компонентами. За основу треба взяти аміачну селітру, яка забезпечить лозу азотом – чудовим елементом для росту зеленої маси.
Її треба розчинити в гарячій воді для кращого розчинення. До складу також треба додати калійно-магнієве добриво, яке зміцнить імунітет рослини й сприятиме формуванню зав’язей.
Підживлення винограду добре вплине на урожай / Фото Pexels
Також добре впливає на якість цвітіння борна кислота. Окрім того, вона ще й відповідає за стабільну роботу репродуктивних органів рослини. Коли всі складники будуть ретельно перемішані, розчин треба процідити, а тоді долити 10 літрів чистої води.
До речі, раніше ми вже розповідали про одну популярну помилку, що псує цвітіння троянд.
Обробку винограду рекомендовано проводити у вечірній час, коли не сильно світить сонце. Таким чином ви уникнете опіків на листі й допоможете засобу засвоїтися.