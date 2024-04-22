Кабачки будуть рости, як на дріжджах: чим треба їх підживити навесні

Кабачок не вважається вибагливим овочем, але все одно вимагає догляду, як і будь-яка інша городня культура. Щоб кабачки тішили вас своїми плодами, варто врожайність підживити.

Щоб кабачки добре росли треба враховувати кілька правил при їхньому вирощуванні. Вибирайте сорти кабачків з тривалим плодонасінням, видаляйте старі та хворі листя, захищайте їх від хвороб, підгодовуйте впродовж всього періоду плодоношення та мульчуйте землю.

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Овочі люблять не лише, коли їх підливають, але й підживлюють, тому впродовж їхнього плодоношення варто їх підгодовувати.

Чим підживлювати кабачки

Дріжджі

Цей засіб підвищує активність ґрунтових мікроорганізмів. Для розчину вам треба 100 грамів дріжджів розвести в 1 літрі теплої води, додати 1 столову ложку цукру та залишіть на 3 години в теплому місці. Один стакан рідини розчиніть в 10 літрах води та поливайте 5 літрів на один кущ.

Дріжджі при попаданні в ґрунт стимулюють розкладання органіки. В результаті азот, фосфор і калій швидко поглинаються коренями рослин, і кабачки ростуть "як на дріжджах". Але пам’ятайте, що полив розчином дріжджів треба чергувати з калійною підгодівлею. Використовуйте їх на прогрітому ґрунті, який багатий органікою.



Названо найкраще підживлення для кабачків / Фото Pexels

Настій кропиви

Цей настій є гарною калійною підгодівлею. Кропиву поставте у відро та залийте водою. Час від часу помішуйте вміст, а через 2 тижні настій буде готовим. 1 літр настою розведіть в 10 літрах води та поливайте кабачки.

Настій коров’яку

Одну частину коров’ячого гною залийте 5 частинами води та дайте настоятися впродовж 2 тижнів, періодично помішуючи. Для поливу кабачків візьміть 1 літр настою на 10 літрів води.

Деревна зола

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися. Gemini – виділи 10 хвилин для себе.

Це мінеральне добриво розкислює, збагачує та покращує структуру ґрунту. В золі є 30 мінералів, які є важливими для рослин. Склянку золи розведіть в 10 літрах води і поливайте з розрахунку 5 літрів на один кущ. А сухим просіяним попелом посипайте листя та землю під кущами. Опудрювання кабачків золою допоможе захистити їх від поширених хвороб.

Карамбід

Це добриво допоможе кабачкам нарощувати нове листя, яке є важливим для кущів. Для кореневого та позакореневого підживлення 10 грамів сечовини розводять в 10 літрах води.