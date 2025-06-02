Чи правда, що дуб притягує блискавку: відповідь вразить

Є кілька дерев, які найбільше притягують блискавку, тому фахівці в жодному разі не радять садити їх на власних ділянках. Найчастіше блискавка вдаряє в три види дерев, серед яких перше місце посідає саме дуб.

Це дерево найкраще проводить розряд електрики, пише 24 Канал. Під час сильної грози блискавка найперше вражає саме дуби, тому садити їх на власному подвір’ї не варто в жодному разі.

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Чому дуб притягує блискавку

Якщо вас застала гроза в полі, то ховатися під дубом не можна в жодному разі. Фахівці проводили навіть певне дослідження й визначили, що на 100 ударів блискавки на дуб припадає понад 50 уражень, тому від цього дерева варто триматися якомога далі.

Не можна дуб ніколи садити поруч з будинком, оскільки влучання блискавки теоретично може призвести до пожежі дому. Дуб сильно притягує блискавку під час грози, яка в момент вдаряння шукає найкоротший шлях до землі через предмет з високою провідністю.



Дуб найбільше притягує блискавку / Фото Pexels

Дуби є високорослими, часто ростуть поодинці й добре проводять струм, тому під час грози є найнебезпечнішими об’єктами. Саме тому дачники не радять садити дуб біля власної оселі, оскільки дерево може принести нещастя.

До слова! Окрім дуба, є ще 2 дерева, які притягають найчастіше блискавку. Більше деталей – читайте в нашому матеріалі.

Під час грози залишатися під високими деревами, особливо під дубом, дуже небезпечно. Опинившись під час негоди в лісі чи парку, краще залишитися десь у низині, сховатися в кущах, чи на галявині між деревами. Втім, не ближче 15 метрів від них і якомога далі від дуба.