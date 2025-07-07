Де посадити чорнобривці на городі: ці квіти здатні врятувати урожай

Дехто може дивуватися від посадки чорнобривців на городі, а не у квітнику. Втім, ці квіти не лише здатні прикрашати розсадник, але й відлякувати шкідників, тому вони є корисними на ділянках з овочами та зеленню.

Чорнобривці мають дещо їдкий запах, який не люблять комахи, гризуни та інші шкідники, які можуть зіпсувати урожай, пише 24 Канал. Досвідчені садівники вже знають, що після головної посадки рослин, далі потрібно по периметру грядок чи між рядами посадок висаджувати квіти.

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Чому чорнобривці треба садити на грядках

Капусту часто вражає капустянка, тому для того, щоб вберегти урожай, біля овочів варто висадити чорнобривці. Квіти посаджені біля цибулі вбережуть її від цибулевої мухи, а от посадка біля полуниці дозволить плодам рости без шкідливого довгоносика.

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Сильно не люблять запах чорнобривців змії, які цього року стали дуже активними й часто кусають людей. Посадка квітів на грядках вбереже від плазунів, які стараються оминати ділянки з висадженими чорнобривцями.

Погано впливає запах чорнобривців на колорадських жуків та попелицю. Дачники кажуть, що їдкий аромат мають не лише квіти, але і її коріння, тому посаджені біля картоплі чорнобривці, здатні відлякати дротяника, медведку та нематодів – мікроскопічних черв’яків у ґрунті.

Висаджені чорнобривці будуть дуже корисними у випадку, якщо ви активно боретеся з дротяником. Личинка жука-ковалика може жити під землею 5 років та кожного сезону псувати увесь урожай картоплі. Різкий запах коріння чорнобривців може відлякати дротяника з городу.



Посадка чорнобривців є корисною на грядках / Фото Pexels

Садівники навіть вдаються до посадки чорнобривців поруч з молодими саджанцями, щоб захистити їх від шкідників та ймовірних хвороб. У квітах містяться фітонциди, які знищують грибкові інфекції, які здатні викликати фузаріоз у рослин.

Щоб знезаразити ґрунт, чорнобривці садять на городі, а після цвітіння закопують в землю. Через місяць на цьому місці можна садити кукурудзу, ячмінь та інші культури.

Окрім того, звичайні чорнобривці здатні стати органічним добривом та компостом. Садівники вирощують їх як сидерати, щоб оздоровити структуру ґрунту та садять в тих місцях, де є багато бур’янів, щоб вивести їх з ділянки.