Деякі городники нехтують серпневим внесенням добрив, однак цього робити не варто. Навіть в останній місяць літа овочі потребують добрив, які вплинуть на розмір та смак плодів.

Перець не так легко розвивається, як скажімо, огірки чи помідори, пише 24 Канал з посиланням на "Сусідку". Часом плоди можуть бути зеленими чи маленькими за розміром. Вирішити проблему можна цілком просто, якщо знати кілька важливих секретів.

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Чим підживити перець у серпні?

У серпні перець потрібно підживити калієм, який відповідає за процес наливу та дозрівання плодів. Калій доставляє всі накопичені цукри та поживні речовини з листя в плоди. Саме тому таке добриво має помітний вплив на соковитість перцю.

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Калій також покращує стійкість перцю до хвороб та впливає на зберігання. У серпні вже може спостерігатися певне коливання температур, тому калій допоможе овочам легше переносити так званий стрес.

Які добрива потрібні перцю у серпні?

Ефективні калійні добрива цілком можливо зробити самостійно в домашніх умовах.



Калійне добриво є найкращим для перцю / Фото Pexels

Добриво з деревного попелу. Це підживлення є концентратом калію та мікроелементів. Склянку просіяного попелу розведіть у 10 літрах води. Дайте настоятися добу, перемішуючи час від часу. Перед використанням одну частину настою потрібно розбавити 10 частинами води.

Добриво з бананів. У шкірках міститься велика кількість калію. Шкірки від 3 бананів потрібно залити 3 літрами теплої води та залишити настоятися в теплому місці на 3 дні. Запах бродіння стане сигналом, що розчин готовий. Одну частину настою потрібно розбавити 5 частинами води та використовувати для поливу.

До слова, у кінці липня розпочинається друга хвиля нашестя капустянок та біланів, які відкладають яйця на листі капусти, що може знищити врожай. Пропонуємо дізнатися про секретний розчин, який знищить гусениць.

Монофосфат калію. Концентроване добриво здатне швидко застоїтися. Крім калію в ньому ще міститься фосфор, який добре зміцнює кореневу систему. Розчиніть згідно з інструкцією та використовуйте раз на 10 днів.

Дачники радять вносити підживлення вранці або ввечері на зволожену землю, щоб уникнути обпалювання коріння.