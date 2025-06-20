Виросте ідеальною: коли висаджувати пізню капусту у червні, щоб зібрати рясний врожай
- Оптимальні строки висадки розсади пізньої капусти у відкритий ґрунт – з 10 по 25 червня, щоб рослини встигли зміцніти до спекотних днів і сформуватися до осінніх холодів.
Розсаду висаджують у похмуру погоду або в другій половині дня, з відстанню між рослинами 35 – 50 сантиметрів, додаючи в лунки перегній, золу або добрива, а після висадки поливають і мульчують для збереження вологи.
Червень – ідеальний час, щоб подбати про майбутній врожай пізньої капусти. Для цього варто вирахувати оптимальні строки посадки.
Коли садити пізню капусту в червні – розкаже 24 Канал.
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В який період краще висаджувати капусту
Найкращі дати для висадки розсади пізньої капусти у відкритий ґрунт – з 10 по 25 червня. У цей період рослини встигають зміцніти до спекотних днів, а головки – добре сформуватися до осінніх холодів.
За словами агрономів, висаджувати розсаду варто у похмуру погоду або в другій половині дня, аби уникнути опіків і стресу для молодих рослин. До речі кавуни та дині також краще садити у певні дні червня.
Коли висаджувати пізню капусту / Фото Unsplash
Що врахувати під час посадки
- Відстань між рослинами – 35 – 50 сантиметрів, залежно від сорту.
- Глибина лунок – така, щоб до першого листочка розсада була в ґрунті.
- У кожну лунку бажано додати перегній, золу або комплексне добриво.
- Після висадки – добре полити і замульчувати, щоб зберегти вологу.
Зверніть увагу! Квашена капуста найкраща саме з пізніх сортів. Вона виходить хрусткою, соковитою та з правильною кислотністю.
Пізню капусту найчастіше вирощують для зберігання, квашення та зимових страв – тому правильний час посадки напряму впливає на якість головок і збереження врожаю до весни.