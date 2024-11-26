Остерігайтеся цих 2 днів у грудні, щоб уникнути невдачі: детальний місячний календар
Астрологи переконані, що тіла в космосі можуть впливати на самопочуття людей. І особливо важливо слідкувати за пересуванням у небі Місяця. Грудень – це останній місяць у році, і для того, аби вдало підбити підсумки, потрібно визначити, які саме дати підходять для важливих справ.
Місяць начебто може впливати на життя людей, та якщо орієнтуватися на нього, можна передбачити, у які дні на вас очікуватиме успіх, а коли – невдача, повідомляє 24 Канал. Так можна вберегти себе від багатьох прикрих помилок, тож варто ознайомитися з детальним місячним календарем на грудень ще до початку місяця.
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|1 грудня
|Новий місяць
|0 день
|2 грудня
|Зростаючий місяць
|1 день
|3 грудня
|Зростаючий місяць
|2 день
|4 грудня
|Зростаючий місяць
|3 день
|5 грудня
|Зростаючий місяць
|4 день
|6 грудня
|Зростаючий місяць
|5 день
|7 грудня
|Зростаючий місяць
|6 день
|8 грудня
|Перша чверть
|7 день
|9 грудня
|Зростаючий місяць
|8 день
|10 грудня
|Зростаючий місяць
|9 день
|11 грудня
|Зростаючий місяць
|10 день
|12 грудня
|Зростаючий місяць
|11 день
|13 грудня
|Зростаючий місяць
|12 день
|14 грудня
|Зростаючий місяць
|13 день
|15 грудня
|Повний місяць
|14 день
|16 грудня
|Спадаючий місяць
|15 день
|17 грудня
|Спадаючий місяць
|16 день
|18 грудня
|Спадаючий місяць
|17 день
|19 грудня
|Спадаючий місяць
|18 день
|20 грудня
|Спадаючий місяць
|19 день
|21 грудня
|Спадаючий місяць
|20 день
|22 грудня
|Спадаючий місяць
|21 день
|23 грудня
|Остання чверть
|23 день
|24 грудня
|Остання чверть
|24 день
|25 грудня
|Спадаючий місяць
|25 день
|26 грудня
|Спадаючий місяць
|26 день
|27 грудня
|Спадаючий місяць
|27 день
|28 грудня
|Спадаючий місяць
|28 день
|29 грудня
|Спадаючий місяць
|29 день
|30 грудня
|Спадаючий місяць
|29 день
|31 грудня
|Новий місяць
|0 день
Як фази Місяця у грудні впливають на людину?
Місячний цикл коротший за календарний місяць і триває всього 29 днів. І різні місячні цикли впливають на людей по-різному:
- Молодик – символізує початок нового, дуже вдалий час для придумування планів та початку нових хобі.
- Перша чверть – ідеальний час для продуктивної роботи, виконання поставлених задач та планів.
- Повня – час для відпочинку, бо планувати нічого важливого на повний місяць не рекомендують.
- Остання чверть – час для підбиття підсумків та аналізу свого морального стану.
Які є вдалі та небезпечні дні у грудні?
У грудні на нас очікує кілька дуже сприятливих днів – а саме 1, 6 та 7 грудня. Також можна робити плани й на 17, 21, 22, 25, 27, 28, 31 число, адже вони також вважаються загалом вдалими.
В деяких сферах будуть несприятливими такі дати – 2, 5, 9, 12, 15, 18, 19, 23, 26, 29 грудні. А ось справді небезпечних днів всього два – 10 та 11 грудня. Їх краще витратити на відпочинок та релакс, і не будувати важливих планів.