Чим підживити перець навесні: очікуйте на багатий врожай

Багатий перець чудово росте на нейтральному ґрунті, який збагачений органікою. Однак для того, що культура дала великий урожай, її обов’язково потрібно підживлювати.

Перець потребує дуже багато поживних речовин після посадки, під час цвітіння та навіть в період плодоношення, пише 24 Канал з посиланням на Ukr. Media. Щоб овочі не сповільнювалися в рості й не знижувалася їхня врожайність, варто знати про всі етапи удобрення.

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Розсаду перцю потрібно пересаджувати через 50 днів після того, як зійдуть сходи, але до цього моменту треба зробити підживлення. У фазі двох листочків проводиться пікірування, а далі підгодівля. Знадобиться 10 грамів аміачної селітри, 25 грамів суперфосфату і 15 грамів сірчанокислого калію на 10 літрів води. Через 10 днів це підживлення треба повторити.

Після пересадки перець потрібно підживити через 2 тижні. Для розчину потрібно 10 літрів води та по 2 чайні ложки сечовини та суперфосфату. На одну рослину потрібен 1 літр розчину.



Названо найкращі варіанти підживлення перцю / Фото Pexels

Під час росту перець треба підживити від 2 до 4 разів. Коли утворяться зав’язі підгодівля робиться наступним чином. У 10 літрах води розводиться 10 грамів аміачної селітри, 25 грамів суперфосфату і 25 грамів сірчанокислого калію.

У період плодоношення перець треба підживити добривом в поєднанні 10 грамів аміачної селітри з 200 грамами золи. Все це треба розчинити в 10 літрах води.

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Також хорошою вважається мінеральна суміш. У 10 літрах води треба розвести 2 чайні ложки сульфату калію і суперфосфату. На один кущ знадобиться літр добрива.

Вчасне підживлення перцю обов’язково дасть результат, тож ви отримаєте гарний урожай.