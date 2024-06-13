Щоб плоди були соковиті й великі: секрети літньої обрізки абрикоса

Далеко не всі садівники знають, що обрізку абрикоса потрібно проводити не тільки навесні, але тричі на рік – також влітку та восени. Та щоб не схибити й не нашкодити дереву, потрібно знати кілька основних правил.

Дерево абрикоса, на жаль, не може самостійно позбутися зав'язі, тож часта обрізка – це дійсно необхідність. І для того, щоб не нашкодити дереву та отримати рясний і смачний врожай, потрібно знати, як проводиться ця обрізка.

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Коли і як проводити обрізання абрикоса

Перш за все потрібно відповісти на запитання: а навіщо взагалі обрізати абрикос? Насправді це допомагає сформувати крону дерева, а окрім того ще й сприяє омолодженню та появі великих і смачних плодів.

Влітку обрізання абрикоса слід проводити в червні – липні, щоб до осені дерево встигло відновити сили. Та таку процедуру не потрібно проводити кожного року – садівники вважають, що достатньо буде обрізати абрикос влітку раз на три роки.



Обрізання абрикоса влітку потрібно проводити обережно / Фото Pexels

Натомість весняну та осінню обрізку потрібно проводити щорічно.

Братися за це завдання в червні потрібно вранці або ж вже пізно ввечері, щоб одразу ж після цього полити дерево. Ось що потрібно обрізати:

Однорічні пагони, які довші за 30 сантиметрів. Вкорочуйте їх на 15 сантиметрів.

Маленькі та кволі гілки обрізайте на третину.

Обріжте пагони, які переплітаються та ростуть всередину крони.

Вкоротіть пагони, які ростуть на густосплетених місцях.

Зріжте хворі гілки.

Після того, як ви проведете обрізання, не забудьте обробити місця зрізів. Для того, щоб дезінфікувати їх та заживити, ви можете використати 1% розчин мідного купоросу.

Чим обрізати абрикос в червні

Для літньої обрізки підійдуть такі інструменти: секатор, окулірувальний ніж. Для товстих гілок ви можете використовувати також садову пилку. Після обрізування абрикоса дерево необхідно полити, а через день можна вносити мінеральні або ж органічні добрива. Вже наступного року цвітіння абрикоса може зміститися на кілька тижнів.

Літнє обрізання потребує і справді уважного поливу, тож не скупіться на нього і проводьте щодня вранці чи ввечері. Найкраще також буде провести кілька невеликих обрізань, а не одне масштабне.