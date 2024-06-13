Щоб плоди були соковиті й великі: секрети літньої обрізки абрикоса

13 червня 2024, 12:43
Читать новость на русском

Джерело:

"Вікна"

Далеко не всі садівники знають, що обрізку абрикоса потрібно проводити не тільки навесні, але тричі на рік – також влітку та восени. Та щоб не схибити й не нашкодити дереву, потрібно знати кілька основних правил.

Дерево абрикоса, на жаль, не може самостійно позбутися зав'язі, тож часта обрізка – це дійсно необхідність. І для того, щоб не нашкодити дереву та отримати рясний і смачний врожай, потрібно знати, як проводиться ця обрізка. 

Цікаво Ідеальне підживлення для кавунів у червні: вони вразять розміром і солодкістю

Коли і як проводити обрізання абрикоса

Перш за все потрібно відповісти на запитання: а навіщо взагалі обрізати абрикос? Насправді це допомагає сформувати крону дерева, а окрім того ще й сприяє омолодженню та появі великих і смачних плодів. 

Влітку обрізання абрикоса слід проводити в червні – липні, щоб до осені дерево встигло відновити сили. Та таку процедуру не потрібно проводити кожного року – садівники вважають, що достатньо буде обрізати абрикос влітку раз на три роки. 


Обрізання абрикоса влітку потрібно проводити обережно / Фото Pexels

Натомість весняну та осінню обрізку потрібно проводити щорічно. 

Братися за це завдання в червні потрібно вранці або ж вже пізно ввечері, щоб одразу ж після цього полити дерево. Ось що потрібно обрізати:

  • Однорічні пагони, які довші за 30 сантиметрів. Вкорочуйте їх на 15 сантиметрів. 
  • Маленькі та кволі гілки обрізайте на третину. 
  • Обріжте пагони, які переплітаються та ростуть всередину крони. 
  • Вкоротіть пагони, які ростуть на густосплетених місцях. 
  • Зріжте хворі гілки. 

Після того, як ви проведете обрізання, не забудьте обробити місця зрізів. Для того, щоб дезінфікувати їх та заживити, ви можете використати 1% розчин мідного купоросу. 

Чим обрізати абрикос в червні

Для літньої обрізки підійдуть такі інструменти: секатор, окулірувальний ніж. Для товстих гілок ви можете використовувати також садову пилку. Після обрізування абрикоса дерево необхідно полити, а через день можна вносити мінеральні або ж органічні добрива. Вже наступного року цвітіння абрикоса може зміститися на кілька тижнів. 

Літнє обрізання потребує і справді уважного поливу, тож не скупіться на нього і проводьте щодня вранці чи ввечері. Найкраще також буде провести кілька невеликих обрізань, а не одне масштабне. 

Автор: Марина Блохіна