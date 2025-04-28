Получите гораздо лучший урожай: чем подкормить смородину в мае

Дачники, которые выращивают смородину на своем участке хорошо знают, что кустам обязательно нужна подкормка. Но для того, чтобы удобрение дало эффект, стоит воспользоваться проверенными методами.

Смородина ежегодно дает урожай, но для того, чтобы количество ягод увеличивалось, стоит позаботиться о подкормке, пишет 24 Канал. Больше всего смородина любит азот, фосфор и калий. Азот нужен во время цветения, далее можно добавлять другие два вещества.

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Чтобы подкормить кусты со смородиной, можно воспользоваться комплексными удобрениями или органическими. На этапе цветения садоводы советуют отдавать предпочтение органике, которые прекрасно повлияют на рост и размер ягод.

Подкормка дрожжами

Для приготовления удобрения соедините 500 граммов дрожжей с 50 граммами сахара и 10 литрами воды. Сначала эту смесь надо оставить бродить на несколько дней, а потом перед рыхлением земли полить кусты.

Кстати, дрожжами подкармливать можно не только смородину. Мы уже рассказывали, как приготовить из дрожжей удобрение для огурцов и помидоров, чтобы они росли в разы быстрее.

Подкормка шелухой картофеля

Перед использованием подкормки нужно высушить, а потом измельчить шелуху. Во время перекопки эту шелуху вносят в почву.



Органическая подкормка хорошо влияет на рост смородины / Фото Pexels

Подкормка рыбьими костями

Такое удобрение может показаться несколько странным, однако кости рыбы имеют огромный источник фосфора, калия, кальция и йода. Кости нужно перемолоть и высушить, а потом внести этот порошок во время перекопки.