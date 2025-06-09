Как вывести фитофтороз с картофеля: обращайте внимание на черные листья

Чаще всего такая популярная болезнь как фитофтороз появляется после длительных дождливых дней. Заметным признаком заболевания являются черные пятна на листьях картофеля. Вывести фитофтороз можно благодаря нескольким способам.

Фитофтороз нельзя игнорировать, поскольку болезнь способна уничтожить урожай, пишет 24 Канал. Черные пятна на листьях способны распространиться на клубни, если от заболевания овощей быстро не избавиться.

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Как вылечить картофель от фитофтороза

После того, как картофель вырастет до 25 сантиметров его нужно обработать определенным средством. Сначала это делается в профилактических целях. К 10 литрам воды нужно добавить 2 грамма 1% раствора бордоской жидкости или медного купороса.

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Чтобы не допустить развития фитофторы на картофеле, можно также развести в 10 литрах воды 20 граммов сернокислой меди. Через 2 недели овощи стоит обработать оксихлоридом меди, который обладает способностью противодействовать грибковому заболеванию.



Избавиться от фитофтороза с картофеля возможно / Фото "Сингента"

Избавиться от фитофтороза можно благодаря молочной сыворотке. Ее надо смешать с водой в одинаковой пропорции. Средство нужно приготовить в конце июня и опрыскивать картофель раствором каждые 2 дня.

От грибка помогает молоко с йодом. На 1 литр молока нужно 15 капель йода. Все это надо развести в 10 литрах воды и проводить опрыскивание каждые 2 недели.

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Справиться с болезнью поможет раствор марганцовки с чесноком. Может подойти чесночные листья, стрелки или чеснок. Все это надо мелко порезать и залить стаканом воды на сутки. После процеживания средства его надо добавить в ведро воды и налить 1 грамм марганцовки. Использовать средство можно каждые 2 недели. Дозировка должна составлять пол-литра.