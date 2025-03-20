Уход за зубами является таким же важным, как и за волосами или телом, пишет 24 Канал. Регулярная чистка зубов является важной частью профилактики различных заболеваний ротовой полости, поэтому надо следить за тем, чтобы щетка была в надлежащем состоянии.

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Вещь не предназначена для вечного пользования, поэтому всем необходимо знать, через какое время ее надо выбрасывать и покупать новую.

Как часто надо менять зубную щетку

Чтобы щетка не повлияла плохо на здоровье зубов и не распространила инфекцию, ее надо менять каждые 12 – 16 недель. Здесь следует понимать, что за это время щетина уже разрушается и теряет свою эффективность в чистке зубов и не справляется с удалением налета. Также со временем на щетке накапливаются микробы.

Обратите внимание! На расческе, которой мы чешем волосы, также накапливается грязь, жир и бактерии, которые могут плохо повлиять на кожу головы и пряди. Расчески нужно мыть, поэтому в материале мы рассказали, как именно.

Интересный факт, о котором большинство могут и не знать, но щетку нужно менять после каждой простуды, чтобы не заразиться повторно.



Нельзя долго пользоваться одной щеткой / Фото Pexels

Насадку в электрической зубной щетке нужно менять еще чаще – примерно раз в 2 месяца. Срок службы этих щеток уменьшается из-за того, что они работают на высокой скорости и поэтому чаще разрыхляются.

Если же кто-то по ошибке воспользовался вашей зубной щеткой – забудьте ее. Не думайте, что кипяченая вода убьет все бактерии на ней. Частично это так, но горячая вода повредит щетину, да и вообще, использовать после кого-то эту зубную щетку – совсем не гигиенично.