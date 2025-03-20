Догляд за зубами є таким же важливим, як і за волоссям чи тілом, пише 24 Канал. Регулярне чищення зубів є важливою частиною профілактики різних захворювань ротової порожнини, тому треба слідкувати за тим, щоб щітка була в належному стані.

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Річ не призначена для вічного користування, тому всім необхідно знати, через який час її треба викидати й купляти нову.

Як часто треба змінювати зубну щітку

Щоб щітка не вплинула погано на здоров’я зубів та не поширила інфекцію, її треба змінювати кожних 12 – 16 тижнів. Тут слід розуміти, що за цей час щетина вже руйнується й втрачає свою ефективність в чищенні зубів й не справляється з видаленням нальоту. Також з часом на щітці накопичуються мікроби.

Зверніть увагу! На гребінці, яким ми чешемо волосся, також накопичується бруд, жир та бактерії, які можуть погано вплинути на шкіру голови й пасма. Гребінці потрібно мити, тож у матеріалі ми розповіли, як саме.

Цікавий факт, про який більшість можуть й не знати, але щітку потрібно змінювати після кожної застуди, щоб не заразитися повторно.



Не можна довго користуватися однією щіткою / Фото Pexels

Насадку в електричній зубній щітці потрібно змінювати ще частіше – приблизно раз на 2 місяці. Термін служби цих щіток зменшується через те, що вони працюють на високій швидкості й через це частіше розпушуються.

Якщо ж хтось помилково скористався вашою зубною щіткою – забудьте її. Не думайте, що кип’ячена вода вб’є всі бактерії на ній. Частково це так, але гаряча вода пошкодить щетину, та й загалом, використовувати після когось цю зубну щітку – зовсім не гігієнічно.