Почему помидоры вырастают водянистыми: огородники совершают одну ошибку

Порой бывает такое, что помидоры вырастают невкусными, без выраженного вкуса. Такие плоды называют водянистыми. Внешне они могут быть привлекательными, но внутри вкус помидора полностью отсутствует. Причина заключается в одной ошибке, которую допускают дачники.

Посадка овощей является важным процессом, но кроме этого, надо уделять внимание подкормке и поливу, пишет 24 Канал со ссылкой на "Новости 24". В определенных случаях чрезмерный полив не улучшит рост томатов, а плохо повлияет на их вкус.

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Почему томаты вырастают водянистыми

Помидоры не любят переувлажнения. Именно поэтому огородники не рекомендуют сажать томаты в низине, где скапливается много воды. Если жидкость застаивается в почве, растение впитывает воду и теряет способность формировать вкус плодов. Большое количество влаги разбавляет вкус, поэтому томаты родятся водянистыми.

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Как правильно поливать помидоры

Томаты стоит подливать 1 – 2 раза в неделю в обычных условиях. Умеренный режим увлажнения обеспечит хороший рост и превосходный вкус. В период роста, когда растение набирает силу, каждому кустику нужно 4 литра воды, а уже во время цветения дозу надо уменьшить до 1 – 2 литров. Во время этапа формирования плодов, норму надо снова увеличить до 3 – 4 литров на один куст.



Чрезмерный полив вредит помидорам / Фото Pexels

Стоит следить и за погодными условиями. В дождливую погоду полив томатов можно остановить, а в жаркие дни – увеличить. Если же некоторое время наблюдалась длительная засуха, то стоит быть осторожными с поливом. Нельзя сразу давать большое количество воды, если перед этим полив долго не проводился.

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Растениям будет трудно адаптироваться, поэтому большое количество воды может привести к растрескиванию плодов. Если так случилось, что был длительный перерыв в поливе, то надо начать с минимального количества воды. Достаточно будет одного литра на куст. Норму надо увеличивать постепенно в течение нескольких дней. Такой правильный подход убережет растения от стресса и поможет сохранить плоды вкусными.