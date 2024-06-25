До недавнего времени орхидея была цветком, который многие опасались выращивать, ведь считалось, что это очень сложно. Впрочем, при правильном уходе некоторые виды этих цветов могут цвести даже не неделями, а месяцами, поэтому ваши старания точно себя окупят.

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Как правильно поливать орхидею

Хитрость ухода за орхидеями заключается в том, что их не нужно чрезмерно поливать, ведь если вы присмотритесь к низу горшка, вы точно заметите, что большинство воды, которая лишняя, попадает именно туда.

Это случается из-за того, что у цветка корни покрыты фелогеном, а он поглощает влагу из атмосферы и очень любит свет, поэтому лучше сажать растение в прозрачные горшки. Если вы только начинающий в выращивании орхидей, тогда лучшим вариантом для старта будет уход за орхидеей моли.

Впрочем, стоит обратить внимание на то, что несмотря на свою выносливость, избыток полива может привести к корневой гнили, которая может убить ваш цветок. А выращивать орхидеи советуют не в компосте, а в надрезанной коре, ведь это не наземная орхидея, а эпифит. Убедитесь, что вода может свободно стекать через землю до дна горшка после полива.



Орхидея нуждается в правильном поливе / Фото Pexels

Кроме полива, цветку может понадобиться и осторожное опрыскивание. И следите за тем, чтобы вода не попадала на цветы и лепестки, ведь из-за этого на них могут образоваться коричневые пятна, которые провоцируют осыпание растения.

Если ваш цветок посажен в кашпо с отверстиями, тогда полив станет чрезвычайно простой задачей – просто погрузите его в миску с водой на 15 – 20 минут. Для полива подойдет фильтрованная или отстоянная вода.

Или же вы можете разместить горшок в пустой таз и лить сверху, пока она не будет на несколько сантиметров ниже края кашпо. После этого оставьте цветок на 20 минут для достаточного увлажнения.