Способы, которые помогут правильно хранить малину: бабушки рассказали секреты

Ухоженные кусты малины дают большой урожай. Для того, чтобы ягоды не пропали, их нужно правильно хранить. Это надо делать грамотно, так как лишняя влага способна привести к появлению плесени.

Сохранить малину свежей как можно дольше можно не только в холодильнике, но и в морозилке, пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple. Ягода очень вкусная и полезная, потому что богата антиоксидантами, витамины те минералы. Малина прекрасно влияет на укрепление иммунитета, поэтому ее полезно употреблять.

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Впрочем, ягоды имеют значительный минус. Они способны очень быстро портиться, терять форму и быстро гнить. Именно поэтому нужно знать несколько секретов хранения малины.

Как надо хранить малину?

Свежая малина может храниться в холодильнике до 3 дней. Но если ягоды хочется съесть позже, то лучшим вариантом будет замораживание, благодаря которому малина не изменит ни вкуса, ни питательных свойств.

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Главное правило – не мыть ягоды перед тем, как класть в холодильник, потому что влага быстро испортит всю малину. Испорченные ягоды нужно перебрать и выбросить. Малина может быть немного влажной, поэтому ягоды надо осторожно промокнуть бумажным полотенцем.



Храните малину правильно / Фото Pexels

Хранить малину стоит в пластиковом контейнере с отверстиями. Ни в коем случае ягоды нельзя хранить в контейнере герметичном, поскольку в нем быстро накапливается влага.

Задняя стенка холодильника является самым холодным местом, поэтому ягоды в таком месте могут потерять вкус и перемерзнуть. Лучше всего их хранить спереди или на верхней полке.

Как правильно заморозить малину

Большой урожай малины стоит заморозить, чтобы иметь возможность ею лакомиться осенью и зимой.

Сначала нужно убрать поврежденные и мягкие плоды. В сите промойте ягоды дважды под проточной водой. Выложите их на бумажное полотенце и оставьте на 15 минут. Далее малину нужно разложить в один слой на противень, застеленном пергаментом. Не допускайте, чтобы ягоды касались друг друга.

К слову, ранее мы рассказывали об одной распространенной ошибке, из-за которой морковь вырастает маленькой и невкусной, и как ее исправить.

Замораживайте в течение 4 часов, а потом пересыпьте малину в герметичный пакет с застежкой. В морозильной камере малина может храниться 18 месяцев.