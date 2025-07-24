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24 июля, 00:35
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Способы, которые помогут правильно хранить малину: бабушки рассказали секреты

Юлия Турелык

Ухоженные кусты малины дают большой урожай. Для того, чтобы ягоды не пропали, их нужно правильно хранить. Это надо делать грамотно, так как лишняя влага способна привести к появлению плесени.

Сохранить малину свежей как можно дольше можно не только в холодильнике, но и в морозилке, пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple. Ягода очень вкусная и полезная, потому что богата антиоксидантами, витамины те минералы. Малина прекрасно влияет на укрепление иммунитета, поэтому ее полезно употреблять.

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Впрочем, ягоды имеют значительный минус. Они способны очень быстро портиться, терять форму и быстро гнить. Именно поэтому нужно знать несколько секретов хранения малины.

Как надо хранить малину?

Свежая малина может храниться в холодильнике до 3 дней. Но если ягоды хочется съесть позже, то лучшим вариантом будет замораживание, благодаря которому малина не изменит ни вкуса, ни питательных свойств.

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Главное правило – не мыть ягоды перед тем, как класть в холодильник, потому что влага быстро испортит всю малину. Испорченные ягоды нужно перебрать и выбросить. Малина может быть немного влажной, поэтому ягоды надо осторожно промокнуть бумажным полотенцем.


Храните малину правильно / Фото Pexels

Хранить малину стоит в пластиковом контейнере с отверстиями. Ни в коем случае ягоды нельзя хранить в контейнере герметичном, поскольку в нем быстро накапливается влага.

Задняя стенка холодильника является самым холодным местом, поэтому ягоды в таком месте могут потерять вкус и перемерзнуть. Лучше всего их хранить спереди или на верхней полке.

Как правильно заморозить малину

Большой урожай малины стоит заморозить, чтобы иметь возможность ею лакомиться осенью и зимой.

Сначала нужно убрать поврежденные и мягкие плоды. В сите промойте ягоды дважды под проточной водой. Выложите их на бумажное полотенце и оставьте на 15 минут. Далее малину нужно разложить в один слой на противень, застеленном пергаментом. Не допускайте, чтобы ягоды касались друг друга.

К слову, ранее мы рассказывали об одной распространенной ошибке, из-за которой морковь вырастает маленькой и невкусной, и как ее исправить.

Замораживайте в течение 4 часов, а потом пересыпьте малину в герметичный пакет с застежкой. В морозильной камере малина может храниться 18 месяцев.