Що посіяти після картоплі на городі: список всіх овочів, які радять садівники

Вже незабаром ми всі будемо викопувати картоплю на городі. Городники на пусті грядки вносять гній та переорюють, щоб підготувати чорнозем до весняної посадки, втім після картоплі грядку можна засіяти сидератами.

Сидерати – це рослини, які садять на ділянці для того, аби покращити структуру ґрунту, збагатити азотом та навіть зменшити ріст бур’янів.

Читайте також Ідеальне підживлення для перців у серпні: вони родитимуть як ніколи рясно

Що посіяти після картоплі

Найкращими сидератами після картоплі є гірчиця, конюшина, бобові, редька олійна, ріпак, ячмінь, жито та овес. Після посадки вони швидко наростять зелену масу та покращать ґрунт вже до посадки у весняний період.

Сидерати сіють після того, як збирається увесь врожай. Тобто після вибирання картоплі і після дощу, їх вже можна сіяти, навіть не чекаючи вересня. Що цікаво, сидератами можна засіювати увесь город, а не лише грядки після картоплі.



Після картоплі можна садити овес / Фото Pexels

Як сидерати діють на ґрунт

Город та люпин насичують ґрунт азотом, а буркун допомагає боротися з дротяником, який нищить увесь урожай

Кормові боби знижуть кислотність ґрунту, а олійна редька бореться з нематодою та бур’янами.

Жито допомагає наситити ґрунт калієм та фосфором й теж бореться з дротяником. Ячмінь підвищує вологість дуже сухого ґрунту, а овес полегшує ґрунт.

Добре посадити на городі після картоплі гірчицю. Вона добре збагачує ґрунт азотом, фосфором та калієм і навіть сприяє збільшенню врожайності.