Наступного року тюльпани зацвітуть вдвічі краще: ось що зробити з ними у травні

Навесні цвітіння тюльпанів перетворює клумби на оази яскравих барв. Та щойно воно закінчується, рослини з пониклим листям виглядають вже доволі сумно. І далеко не всі садівники знають, що з ними далі робити.

Багато людей прагнуть якомога швидше висадити на місці тюльпанів розсаду однорічників, повідомляє 24 Канал. Та проблема полягає в тому, що такі культури потребують багато поливу, який може нашкодити цибулинним культурам, які ще надто рано викопувати.

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Що робити з тюльпанами після цвітіння?

Щойно цвітіння завершиться, у землі все ще відбувається формування замісної цибулини та дочірні. І якщо в цей період про догляд за посадками забути, можна попрощатися з багатьма сортами. Коли рослини вже повністю відцвітуть, потрібно подбати про видалення усіх квітконосів з тюльпанів.

Втім, припиняти полив не варто ще протягом 10 – 15 днів. Але зробити їх потрібно набагато менш рясними: просто підтримуйте ґрунт у злегка зволоженому стані.



Тюльпани не можна викопувати у травні / Фото Pexels

Корисно буде після цвітіння провести й останню підгодівлю тюльпанів. Для цього потрібно внести фосфорно-калійні добрива у розрахунку 30 грамів на 1 квадратний метр.

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Але використовувати для тюльпанів добрива з високим вмістом азоту та хлору у цей період заборонено.

Після цвітіння тюльпани можуть виглядати неохайно, та все ж це не значить, що їх потрібно саме так і облишити. Обрізку жовтого листя рекомендують не проводити, якщо воно ще не зів'яло повністю. Через це може зупинитися процес утворення дочірніх цибулин, тож набагато краще буде пригнути листя до землі та прикрити його різними декоративними матеріалами.

До слова, ми вже розповідали, які багаторічники можна висадити на посушливій жаркій ділянці – вони майже не потребують поливу.

Наприклад, ви можете замульчувати ґрунт кольоровою корою чи торфом, адже прибрати їх під час викопування тюльпанів у липні буде досить просто.