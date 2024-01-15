Погано утеплені вікна можуть пропускати холод, а якщо надворі сильний вітер, то ви за короткий час можете відчути, як кімната перестала зберігати тепло. У зимову пору ми більшість часу проводимо вдома, тому важливо, щоб у кімнаті було комфортно.

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Є кілька способів, які допоможуть вам утеплити житло. Спробуйте їх застосувати, щоб у квартирі стало тепліше.

Як утеплити квартиру зсередини

Перевірте вікна на наявність щілин. Якщо відчуваєте що крізь вікно все одно продуває та йде холодне повітря, тоді треба у віконні рами вкласти ущільнювач, а скло на стиках обробити силіконовим герметиком.

Наклейте ущільнювач на двері. Обробіть щілини чи тріщини у стінах, підлозі та стелі герметиком.

Відсуньте меблі й штори. Меблі в притик до батарей та цупкі штори можуть заблоковувати тепло. За радіотарами наклейте тепловідбивні екрани та саморобні відбивачі з алюмінієвої фольги та картону.



Штори можуть утримувати тепло, яке йде з батарей / Фото Pexels

Утепліть фасад квартири. Таке зовнішнє утеплення дозволить зберегти внутрішнє тепло в будинку. Також варто теплоізолювати балкон.

Регулюйте вентиляцію. Витік тепла може статися через вентиляцію. Зменште втрати за допомогою решіток з регульованими отворами.

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