Погано утеплені вікна можуть пропускати холод, а якщо надворі сильний вітер, то ви за короткий час можете відчути, як кімната перестала зберігати тепло. У зимову пору ми більшість часу проводимо вдома, тому важливо, щоб у кімнаті було комфортно.
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Є кілька способів, які допоможуть вам утеплити житло. Спробуйте їх застосувати, щоб у квартирі стало тепліше.
Як утеплити квартиру зсередини
Перевірте вікна на наявність щілин. Якщо відчуваєте що крізь вікно все одно продуває та йде холодне повітря, тоді треба у віконні рами вкласти ущільнювач, а скло на стиках обробити силіконовим герметиком.
Наклейте ущільнювач на двері. Обробіть щілини чи тріщини у стінах, підлозі та стелі герметиком.
Відсуньте меблі й штори. Меблі в притик до батарей та цупкі штори можуть заблоковувати тепло. За радіотарами наклейте тепловідбивні екрани та саморобні відбивачі з алюмінієвої фольги та картону.
Штори можуть утримувати тепло, яке йде з батарей / Фото Pexels
Утепліть фасад квартири. Таке зовнішнє утеплення дозволить зберегти внутрішнє тепло в будинку. Також варто теплоізолювати балкон.
Регулюйте вентиляцію. Витік тепла може статися через вентиляцію. Зменште втрати за допомогою решіток з регульованими отворами.
Як зігрітися в холодну пору – найкращі поради
- Якщо в квартирі холодно, то зігрітися вам допоможе термобілизна, штани з натуральних тканин, в’язані речі та теплі шкарпетки. Додатково вкривайтеся ковдрою чи пледом.
- Часом буває дуже холодно в ліжку. У такі моменти одягайте кілька шарів одягу, теплі шкарпетки, закривайте штори, пийте гарячий напій та використовуйте суху грілку.
- У холодні дні важливо звертати увагу не лише на опалення, в’язаний одяг та плед, але й постільну білизну. Важливо обирати з того матеріалу, який має зігрівальні властивості. Більше читайте за посиланням.