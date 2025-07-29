Зробіть це з трояндами після дощу: крок, який врятує від загнивання

Волога є дуже важливою для росту квітів, але рясна злива здатна призвести до застою води на листі та бутонах, через що розпочнеться гниття. Окрім того, затяжні дощі можуть спровокувати грибкові хвороби й значно ослабити кущі троянд.

Щоб врятувати троянди від загнивання й продовжити їхнє цвітіння ще на кілька тижнів, варто скористатися простим методом, пише 24 Канал з посиланням на "Добрі новини".

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Як врятувати троянди від гниття?

Спочатку трояндам треба дати висохнути. Коли на вулиці хмарно, а сонце ще не активне, то можна легенько струсити вологу з бутонів та листя. Позбутися зайвої вологи ще також можна за допомогою м’якої щітки, або ж рукою в рукавичці. Усі дії повинні бути легкими, щоб не пошкодити пелюстки троянди.



Троянди не люблять застою вологи / Фото Pexels

Таким чином вдасться вберегти троянди від появи сірої гнилі, яка з’являється від надмірної вологи та густих кущів.

Коли струсите усі краплі від дощу, далі варто провітрити кущі троянд. Якщо вони загущені, то після дощу треба підняти нижні гілки дерев’яними підпорами чи навіть обрізати зайві листки. Таке провітрювання є помічним, особливо біля основи, де найчастіше зависає волога.

Після цього кущі троянд можна підживити, але удобрення не варто застосовувати одразу після дощу. Коли коріння насичене вологою, то може отримати опік. Через 2 – 3 дні внесіть калійно-фосфорну підгодівлю, яка стимулюватиме нову хвилю бутонізації.

До слова, раніше ми вже розповідали, як пересадити кущ троянди.

Ці кілька кроків забезпечать трояндам цвітіння аж до осені. Вони не загниють, не почорніють, та навіть після дощового літа будуть цвісти ще й серпні та вересні.