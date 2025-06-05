Це має знати кожен: чому павловнію більше не можна саджати в Україні
- Павловнія заборонена для посадки в Україні через її інвазивний характер, здатність швидко захоплювати території та витісняти місцеву флору.
- Міністерство захисту довкілля України затвердило перелік чужорідних видів дерев, заборонених у відтворенні лісів, включаючи павловнію.
Павловнія – дерево з великим листям і красивими фіолетовими квітами, яке у мережі часто називають "деревом майбутнього". Але за цією привабливою оболонкою ховаються серйозні ризики, про які варто знати, перш ніж садити павловнію у власному саду.
Чому в Україні заборонили саджати павловнію – розповідає 24 Канал з посиланням на AgroPortal.
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Павловнія – інвазивний вид
Однією з головних причин, чому не рекомендується саджати павловнію без контролю, є її здатність агресивно розмножуватись. У сприятливих умовах дерево швидко захоплює територію, витісняючи місцеву флору. Його насіння легко розноситься вітром, а коріння здатне дати численні паростки.
Таким чином дерево починає "захоплювати" нові площі. Це призводить до порушення екологічної рівноваги, знищення місцевих рослин і зміни ґрунтових умов.
Занадто швидкий ріст – не завжди добре
Павловнію часто рекламують як надзвичайно швидкоросле дерево, що можна використовувати для біомаси чи деревини. Але цей темп росту означає, що деревина не встигає набрати достатньої міцності. У результаті вона м'яка, ламка і не завжди підходить для довготривалого використання, хоча й легка.
В Україні заборонили саджати павловнію / Фото Unsplash
Високі ризики для аграрних ландшафтів
У сільському господарстві неконтрольоване поширення павловнії може викликати проблеми. Вона може вторгнутися в поля, змінити водний баланс і спровокувати втрату врожайності через конкуренцію з культурними рослинами. Її тінь та агресивна коренева система – серйозна загроза для дрібного землеробства.
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Як ми бачимо, павловнія – це не чарівне рішення всіх екологічних і економічних проблем. Її агресивний характер робить її небезпечною для місцевих екосистем. Тому Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України затвердило перелік чужорідних видів дерев, заборонених у відтворенні лісів (наказ №695/39751). Крім того, до переліку увійшли 13 видів:
- айлант найвищий,
- аралія маньчжурська,
- в'яз низький,
- гледичія колюча,
- горіх чорний,
- дуб червоний,
- каркас західний,
- клен ясенелистий,
- маслинка вузьколиста,
- павловнія (види та гібриди),
- робінія звичайна,
- черемха пізня,
- ясен пенсільванський.
Раніше ми писали про інші дерева, які не рекомендуються для посадки біля дому через прикмети та можливий негативний вплив на інші рослини.