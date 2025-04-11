Фатальна помилка: неправильний полив орхідеї може її вбити

За орхідеями потрібно ретельно доглядати, оскільки ці рослини досить примхливі. Багато людей несвідомо роблять помилки, які призводять до загибелі орхідеї.

Ці ніжні квіти найчастіше гинуть від помилок під час поливу, пише 24 Канал з посиланням на House Digest. Треба розуміти, що орхідеї не такі ж самі рослини, як і всі інші вазони вдома, тому треба розуміти, скільки саме вони потребують води та які звичні для всіх лайфхаки краще на цих рослинах не повторювати.

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Яка помилка вбиває орхідею

У мережі часто можна зустріти пораду про кубик льоду, яким потрібно підлити орхідею, однак така дія є фатальною помилкою, оскільки дуже холодна льодяна вода шкодить рослині.

Кубик льоду можна додавати в чашку гарячого напою, а не для орхідей, оскільки низька температура може шокувати коріння. Окрім того, тала вода нерівномірно наситить рослину.



Орхідеї не потрібно багато води / Фото Pexels

Також існує ще одна помилка під час поливу цих рослин – використання пом’якшеної води. У пом’якшувачах використовують сіль для видалення з неї жорстких мінералів. Згодом натрій з води накопичується в ґрунтовому середовищі та в кінцевому підсумку може вбити орхідеї, порушивши їхній внутрішній водний баланс.

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Третьою помилкою є використання фільтрованої води для поливу орхідей. Рослини хоч і є вибагливими, втім добре сприймають воду з крана. Пам’ятайте, що орхідеї не люблять надмірного поливу. Достатньо підливати вазон двічі на тиждень.

Якщо орхідея стоїть на підвіконні, то це означає, що перебуваючи близько до світла, їй знадобиться більше води. У випадку, якщо рослина перебуває в темному місці, то вона не буде вбирати воду так швидко, тому підливати її вже доведеться рідше.