В траві кліщів не буде взагалі: ось чим потрібно обробити ділянку
- Кліщі стають активними з настанням теплої погоди, і їх можна знайти у високій траві; обробка ділянки хімічними засобами допомагає боротися з ними.
- Для самостійної обробки саду рекомендуються засоби на основі циперметрину, біфентрину та фентіону, такі як Цифокс, Талсар, Сипаз супер, Акароцид та Кельтан.
З настанням теплої погоди, на жаль, кліщі стають дуже активними – і ці кровососні комахи часто ховаються у високій траві на ділянці. Позбутися їх можна не тільки скошуванням зелені, але й обробками.
Кліщі можуть бути не тільки надокучливими та неприємними, але й небезпечними, повідомляє 24 Канал з посиланням на Agromarket. І тому щороку експерти радять обробляти свої ділянки від кліщів.
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Як перевірити, чи є кліщі на ділянці?
Перевірити, чи є у вашій траві в саду чи дворі кліщі, дуже просто. Для цього потрібно взяти тільки невелику палицю та відріз білої тканини. Зробіть з цих двох предметів подобу прапора та пройдіться з ним по ділянці, проводячи тканиною по поверхні трави та сухого листя.
Зазвичай саме там і ховаються кліщі, і якщо на ділянці вони є, тоді кілька штук обов'язково залишаться на тканині. Найбільш активні ці комахи навесні, але й влітку потрібно подбати про безпеку.
До слова, раніше ми вже розповідали, як боротися з білокрилкою на городі – до ваших овочів вона навіть не наблизиться.
Обробки від кліщів дуже важливі / Фото Pexels
Як самостійно обробити сад від кліщів?
Для боротьби з комахами-паразитами можна знайти чимало різних засобів – але найкраще зарекомендували себе ті, що створені на основі циперметрину, біфентрину та фентіону. Хімічні речовини мають широкий спектр дії та захищають не тільки від кліщів, але й від комарів, мух, бліх, мурах, тарганів, вошей тощо.
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Ділимося кількома засобами, які можна використати для самостійної обробки саду:
- Цифокс – він призначений для захисту від іксодових кліщів.
- Талсар – ефективний не тільки проти кліщів, але й проти інших шкідників, що шкодять овочевим, ягідним та плодовим культурам.
- Сипаз супер – засіб широкого спектра дії, що ефективно нищить дорослих комах та личинок.
- Акароцид – дуже ефективний проти кліщів та комарів.
- Кельтан – контактний інсектицид проти кліщів та личинок, що рядять використовувати у відкритому ґрунті в саду, на городі та в теплицях.