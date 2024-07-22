Найпростіша підгодівля для помідорів, яка подвоїть врожай: не забувайте про неї

Під час цвітінням помідорам потрібний фосфор, аби посилити утворення зав'язі. Окрім того, корисним буде і калій, адже він забезпечить гарний ріст плодів.

Якщо ви хочете отримати рясний урожай томатів влітку, тоді забувати про правильний догляд нізащо не можна. Тож саме час дізнатися, чим потрібно обприскати та підгодувати томати у липні.

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Чим підживити томати, коли вони цвітуть

Головне завдання городників у липні – запобігти опаданню зав'язі з помідорів. І для цього досвідчені дачники радять використовувати такі засоби:

Йодний розчин. Для його приготування вам потрібно розвести кілька крапель йоду у літрі води та ретельно перемішати цю суміш. Обприскуйте рослини кожні 7 – 10 днів, і тоді вони будуть більш зміцненими, а цвітіння покращиться.

Для його приготування вам потрібно розвести кілька крапель йоду у літрі води та ретельно перемішати цю суміш. Обприскуйте рослини кожні 7 – 10 днів, і тоді вони будуть більш зміцненими, а цвітіння покращиться. Розчин бору. Розведіть 5 грамів борної кислоти у 10 літрах води. Помідори потрібно обприскувати раз на два тижні, адже бор не тільки сприяє розвитку квіток, але й може підвищити стійкість рослин до хвороб.

Та не забувайте про те. що для досягнення по-справжньому хорошого результату, підгодівля має бути не тільки якісною, але й регулярною.



Помідорам потрібне правильне підживлення в липні / Фото Pexels

Окрім того, під час цвітіння помідорам потрібні також фосфор та калій. Тож для гарного росту плодів можна також використовувати:

Органічні добрива – добре підійдуть перегній та компост, в яких є багато корисних мікроелементів. Розміщувати добрива потрібно біля коренів томатів, а потім акуратно рихліть ґрунт.

– добре підійдуть перегній та компост, в яких є багато корисних мікроелементів. Розміщувати добрива потрібно біля коренів томатів, а потім акуратно рихліть ґрунт. Мінеральні добрива – ви можете придбати спеціалізовані добрива для помідорів, які багаті на фосфор та калій.

А ось з поливом городникам варто бути обережними – він має бути регулярний та рівномірний, проте надмірно заливати рослину водою все ж не варто, адже тоді може з'явитися загнивання коренів.