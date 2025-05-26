Навіщо посипати газон цукром: секрет знають одиниці

Газони перед домом чи у саду – це можливість створити затишний, відкритий простір та цікавий ландшафт. Ось тільки далеко не всі знають, як за ним доглядати та підтримувати у найкращому стані.

Отримати ідеальний, яскраво-зелений газон без моху, грудочок, голих ділянок та бур'янів – це мрія багатьох садівників, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express. Втім, далеко не всі знають, як для цього потрібно доглядати за ділянкою з травою.

Цікаво Що робити, щоб не жовтіло листя троянди: хворобу можна легко вивести

Навіщо посипати газон цукром?

Підготовка газону до літа може бути непростим, або й дорогим завданням. Або ви маєте прополоти його вручну, або ж витрачаєте гроші на дорогі добрива – та далеко не всі знають, що можна обійтися без цього, натомість використати продукт, який вже є на вашій кухні.

Саме тому садівники й радять посипати свій газон цукром навесні та влітку. Це легко, дешево і може повністю оживити плямистий чи жовтий газон та зробити його пишнішим, зеленішим та густішим вже за лічені дні та тижні.

Виявляється, цукор корисний у тому, аби розщеплювати солому – грудки товстих, мертвих шарів трави, що заважають газону рости так добре, як раніше та засмічують його. Окрім того, цукор – це також добриво, і він може збагатити вашу траву різними поживними речовинами й навіть заблокувати ріст бур'янів.

Отож, звичайний пакет білого цукру може стати усім, що потрібно вашому газону для того, аби відновитися після зими та забуяти новими фарбами.



Цукор допоможе газону рости краще / Фото Pexels

Зважайте, що бур'яни, як правило, процвітають у середовищі, що має доступ до вологи та сонячного світла – і цукор на газоні може зробити землю менш привабливою для таких рослин. Окрім того, цукор неймовірно добре може впоратися із розщепленням органіки, що з часом неодмінно накопичується на будь-якому газоні.

До речі, ще одне дуже популярне підживлення для рослин – це попіл. Раніше ми вже розповідали, яку городину потрібно підживити попелом для кращого росту.

Втім, цукор все ж не можна використовувати постійно – більшість експертів радять обмежитися використанням його всього раз на місяць. Ви можете приготувати цукровий розчин та поливати ним ваш газон, аби стимулювати коріння трави.

Та все ж варто бути обережними, аби також не стимулювати росту грибків – особливо у випадку, якщо ваш газон розташований на затіненій ділянці, що не має багато доступу до сонячного світла.

Цукор до того ж змушує траву поглинати більше азоту з ґрунту, а це може покращити колір рослин.