Постійна робота у гаджетах, коли ви не відриваєтеся від екрана протягом цілого дня, може призвести до того, що може погіршитися зір, або ж з'явиться синдром сухого ока. І офтальмохірургиня Ольга Денисюк розповіла, як варто працювати за комп'ютером. –

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Як комп'ютер впливає на очі

Коли ви працюєте за комп'ютером, ви емоційно напружуєтеся. Можливо, ви цього не помічали, але ви справді починаєте менше кліпати. І через це око починає пересихати і у вас може виникнути синдром сухого ока, або ж, як це називають, зоровий комп'ютерний синдром.

Основні ознаки такого синдрому – це сухість, відчуття дискомфорту та чогось стороннього у очах. Окрім того, очі можуть почервоніти, виникає свербіж або ж закисання.



Працювати за комп'ютером потрібно правильно / Фото Pexels

Як правильно працювати онлайн, щоб зберегти зір

Звісно, наше життя вже дуже сильно пов'язане із комп'ютером, планшетами та ноутбуками, і в сучасному світі ви не зможете обмежитися 40 хвилинами онлайн – а саме це найбільш оптимальний час.

Та кілька рекомендацій можуть допомогти зберегти зір.

Робіть 5-хвилинні перерви кожні 45 хвилин

Якщо ви будете відводити очі від комп'ютера чи телефона хоча би на 5 хвилин, ви зможете зменшити напруженість ока та його втомлюваність.

Це буде корисно для стану очей, і ви не будете відчувати сильного перенапруження. Навіть якщо ви працюєте 8 годин поспіль, невеликі перерви допоможуть утримувати зір стабільним.

Виконуйте вправи для очей

Саме у той час, коли ви робите 5-хвилинні перерви, ви також можете зробити і гімнастику для очей. Це допоможе розслабити їх та зменшити ризик комп'ютерного синдрому.

Для цього ви можете стати на відстані 30 сантиметрів від вікна та знайти на ньому точку, на яку ви будете дивитися. Після цього переведіть погляд на об'єкт, який розташований максимально далеко від вас.

Вправу потрібно повторити кілька разів.

Використовуйте зволожувальні краплі

Під час роботи за комп'ютером ваші очі можуть пересихати, і тоді вони потребують додаткового зволоження. У такому випадку вам потрібно не забувати про краплі.

Загалом ними можна користуватися щодня, і найкраще брати їх із собою на роботу, а під час перерв закапувати очі. Втім, якщо такої можливості немає, тоді ви можете закапувати очі вранці та перед сном.

Слідкуйте за дистанцією

Якщо ви працюєте в телефоні, тоді його потрібно тримати на відстані, що не менша, ніж 30 – 45 сантиметрів від очей.

Не забувайте вмикати світло

Працювати в освітленому приміщенні дуже важливо, адже у темряві зорова і нервова системи будуть напружуватися сильніше, ніж зазвичай.

Для того, щоб сітківка не перенапружувалася, і ви не відчували також і головних болів, не забувайте вмикати світло навколо.