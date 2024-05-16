Як вивести пирій з городу: простий спосіб розпрощатися з бур'яном назавжди

Будь-який бур'ян на городі є проблемою для городників, але пирій посідає чільне місце у списку неприємностей. Позбутися його надзвичайно складно, і він швидко захоплює все нові і нові ділянки.

Пирій – це бур'ян, який дуже швидко росте і виділяється серед інших своєю живучістю, тож його дуже непросто вивести із ділянки. Він росте за будь-яких умов і навіть з короткошо шматочку кореня може перетворитися на велику рослину.

Цікаво Чому морква росте кривою: головні причини і простий спосіб це виправити

Ручний спосіб

Перш за все, ви можете спробувати впоратися із пирієм завдяки звичайному просапуванню і прориванню, але якщо ви маєте велику ділянку, на це піде дуже багато сил та часу.

Та цей спосіб буде найбільш екологічним з усім. Глибина обробки має бути не більшою, ніж 20 сантиметрів.

Подрібнення кореневища пирію

Це – ще один спосіб боротися із бур'яном, і для цього потрібно подрібнити кореневище мотоблоком чи мотокультиватором. Глибина такої обробки також не має перевищувати 20 сантиметрів.

Обробка може стимулювати пробудження молодих бруньок, і потім їх буде набагато простіше витягнути з землі, але зайнятися цим потрібно відраз ж після того, як над землею почнуть з'являтися молоді паростки.

Підрізання

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах . В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Чимало городників використовуують підрізання пирію як спосіб боротьби із бур'яном. Робити це потрібно кожні три тижні 3 – 4 рази підряд. Так рослина не буде розростатися, і дуже важливо не дозволяти пирію виростати більшим, ніж 10 – 15 сантиметрів. Сенс полягає у тому, що чим міцніший зелений чуб бур'яна, то міцніше коріння під землею.