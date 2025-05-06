Бур'янів між плиткою більше не буде: налийте всередину безкоштовний засіб

Часто на подвір’ї трава між плиткою створює справжню проблему, оскільки повністю заповнює щілини, які доводиться виривати. Ефекту від такої дії мало, оскільки через певний час рослини знову починають рости. Однак є один чудовий засіб, який здатен позбавити від надокучливої проблеми.

Бур’яни не лише псують грядки з овочами чи клумби з квітами, але й повністю псують зовнішній вигляд на подвір’ї, пише 24 Канал з посиланням на Express. Прополювання дуже часто буває бездієвою, оскільки корінці трави все одно залишаються й через деякий час наново проростають.

Читайте також Чи можна садити бузок біля хати: ось, що про це каже народна прикмета

Як позбутися бур’янів між плиткою

Щоб вивести бур’яни зі швів між плиткою й милуватися акуратним кахлем, варто скористатися безкоштовним засобом, який знайдеться вдома у кожного з нас.

Дачники часто задля того, щоб прибрати траву між плиткою, заливають її оцтом. Метод справді є ефективним, але може пошкодити кахель. Натомість можна спробувати альтернативний спосіб, який є досить екологічним та безкоштовним. Йдеться про звичайний окріп.



Позбутися трави між плиткою дуже просто / Фото Pexels

Фахівці кажуть, що висока температура води вбиває бур’яни будь-яких видів та віку, а перевагою є те, що кип’яток не залишає слідів та розводів на плитці, на відміну від оцту.

Для того, щоб можна було просто скористатися цим методом, достатньо лише закип’ятити воду в чайнику й полити на бур’яни між плитками з носика. Окріп не лише ошпарює листя, але й проникає глибоко через стебло в корінь й повністю руйнує його. Впродовж кількох годин рослина загине. Якщо все ж таки з часом виросте нова трава, то достатньо буде лише повторити цю процедуру.

До слова! Деякі рослини мають позитивну енергетику та приносять багатство, успіх, любов і злагоду. Що посадити біля дому – читайте в нашому матеріалі.

Будьте обережними й використовуйте окріп лише на ділянках з бур’янами. У тих місцях, де ростуть корисні рослини, використовувати окріп не можна.