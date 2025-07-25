Суцільна катастрофа на городі: як швидко позбутися личинок хруща
- Личинки хруща пошкоджують коріння рослин, знищуючи овочі, ягоди та квіти, і можуть жити в ґрунті 3-4 роки.
- Для боротьби з личинками використовують механічні, біологічні, агротехнічні та народні методи, такі як перекопування, застосування нематод, сівозміна, мульчування і народні настої.
Личинки хруща є сильними шкідниками, бо поїдають коріння рослин, знищуючи овочі та квіти. При виявленні цих білих маленьких черв’яків, треба одразу братися до методів, які зможуть їх вивести з ділянки.
Личинки можуть жити в ґрунті 3 – 4 роки, завдаючи шкоди рослинам впродовж всього цього часу, пише 24 Канал з посиланням на Kokl. Шкідники пошкоджують корені овочів (картоплі, буряка, моркви), ягідні кущі (полуницю, малину), плодові дерева та квіти. Пропонуємо дізнатися кілька способів виведення личинок.
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Як вивести личинок хруща з ділянки?
Механічні методи
З локальним зараженням можна впоратися вручну. Восени потрібно перекопати землю глибиною 20 – 40 сантиметрів. Личинки на поверхні стануть здобиччю для птахів або загинуть від холоду. Під час прополювання личинки легко помітити, тож їх можна зібрати в банку вручну.
Біологічні методи
- Нематоди – це маленькі черви, які проникають у личинку й знищують її за 2 – 3 дні. Препарат "Немабакт" чи "Ентонем-F" потрібно розвести у воді й полити ним ґрунт у вересні, коли личинки будуть активними. Найефективніші нематоди у вологому ґрунті, тому перед внесенням ділянку потрібно полити.
- Грибкові препарати – біоінсектициди заражають личинок, призводячи до їхньої загибелі. "Боверин" потрібно внести в ґрунт з розрахунку 5 – 19 грамів на один метр квадратний.
- Природні вороги – для знищення личинок можна залучати птахів, встановивши шпаківні. Також можна посадити кріп чи маргаритки, щоб приваблювати хижих комах.
Агротехнічні методи
Сівозміна – постарайтеся чергувати культури кожного року, щоб уникнути накопичення личинок.
Сидерати – посійте на ділянці люпин, конюшину чи гірчицю. Люпин є ефективним, оскільки корені виділяють речовини, які відлякують личинок.
Методи, які позбавлять від личинок хруща / Фото Pexels
Мульчування – грядки рекомендовано покрити соломою, тирсою чи агроволокном. Це перекриє жукам доступ до ґрунту для відкладання яєць.
Оранка – наприкінці весни землю треба перекопати на 50 сантиметрів. Така дія знищить гнізда яєць.
Народні методи
- Настій цибулиння – залийте 1 кілограм цибулиння 10 літрами гарячої води й дайте настоятися 3 – 5 днів. Розведіть все в однакових пропорціях та поливайте грядки раз на тиждень. Личинки згинуть, бо дуже не люблять різкого запаху.
- Розчин аміаку – у 10 літрах води потрібно розвести 10 міліграмів нашатирного спирту й полити ним ґрунт. Аміак чудово відлякує личинок. Для кращого результату повторіть метод за 10 днів.
- Часниковий настрій – 100 грамів часнику залийте 5 літрами води й дайте настоятися добу. Поливайте ґрунт у міжряддях для відлякування личинок.
До слова, раніше ми вже розповідали, як боротися з білокрилкою на городі – до ваших овочів вона навіть не наблизиться.