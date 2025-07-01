Виведіть павутинного кліща з перцю: народний засіб, який допоможе за один раз

Павутинний кліщ є доволі небезпечним шкідником, який атакує рослини. Якщо вчасно не позбутися від нього, то він здатен знищити майже увесь урожай перцю. Дехто не звертає увагу на кліща, оскільки він дуже крихітний, однак комаха може швидко розмножуватися та висмоктувати життєві соки з овочів.

Кліщ живе до 3 місяців, але проблема полягає в тому, що відкладені яйця здатні пробути в ґрунті до 5 років, пише 24 Канал з посиланням на "Новини. Info". Шкідник є небезпечним, однак вивести його з городу все ж таки можна. Для цього варто скористатися кількома дієвими народними засобами.

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Як вивести павутинного кліща з перцю?

Сліди від павутинного кліща помітні одразу. Шкідник залишає тонку павутину на листі, а через деякий час на них з’являються маленькі дірочки. Вони погано впливають на стан листя, тож згодом краї підсихають й стає помітно, що рослина має нездоровий вигляд.

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Городники розповіли про ефективні розчини та настої, після використання яких можна позбутися павутинного кліща назавжди.

Мильним розчином

Це один з найдієвіших способів вивести павутинного кліща. Для приготування розчину потрібно натерти два шматки господарського мила. Отриману стружку слід розчинити в 15 літрах води й обприскати засобом заражені рослини. Мило створює плівку на рослині, яка не дає кліщу дихати й зупиняє поширення.



Павутинного кліща можна легко вивести / Фото Pexels

Цибулевим настоєм

Для засобу знадобиться 200 грамів сухого лушпиння, яке потрібно залити окропом й дати настоятися 6 годин. Після зазначеного часу рідину треба процідити й обробити настоєм грядку. Цибулевий розчин має дуже різкий запах, який відлякає всіх кліщів.

Часниковою водою

На дрібній терці натріть 150 грамів часнику й змішайте з 5 літрами води. Настоювати розчин не потрібно, тож його можна використовувати одразу після приготування, поки активні речовини ще в дії.